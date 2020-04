Ravezzani prende in giro la Juve: Com'era quella storia?

Il 4 maggio si avvicina e con esso la possibilità che le squadre possano tornare ad allenarsi, i club si stanno affrettando a richiamare tutti i giocatori che sono volati all’estero ma c’è un caso che continua a far discutere. E’ quello di Gonzalo Higuain su cui sembra esserci un piccolo giallo. C’è chi sostiene che il giocatore non voglia tornare per paura del virus, chi assicura che si tratta solo di un braccio di ferro per il rinnovo, chi al contrario dice che vorrebbe essere ceduto subito. Fatto sta che non è ancora sicuro che il Pipita risponda presente all’appello.

Il tweet di Ravezzani

Da qui parte Fabio Ravezzani per prendere in giro il club bianconero. Su twitter il giornalista di Telelombardia ironizza sulla mossa strategica del taglio degli stipendi.

Ravezzani scrive: “La vicenda Higuain dimostra quanto fumosa fosse la storia della Juve che ha risparmiato 90 milioni <perché i calciatori hanno rinunciato a 4 stipendi>. In realtà ognuno pensa per sé in questi casi. A volte con egoismi inimmaginabili”.

Le reazioni sui social

Il mondo del web si spacca. C’è chi scrive: “Ma fosse successo all’Inter che un calciatore si rifiuta di tornare a giocare? Crisi Inter, polveriera Inter, ma chi comanda all’Inter? Inter, ma non ti vergogni? alla Juve ě tutto nella norma” o anche: “No ma tanto lo vendono per 129 milioni in Quatar l’anno prossimo”.

La difesa d’ufficio

Un follower osserva: “Il taglio è al massimo di uno stipendio, poi nei bilanci ci metteranno ciò che serve… sul fatto che rimanga là però credo non c’entri, rimane per le condizioni della madre“, un altro è più acido: “Se non ci fosse la Juve di che si parlerebbe x giorni e giorni?”.

La malattia della madre

Non sono pochi i tifosi che si mettono nei panni del Pipita: “Higuain cosa ci guadagna nel prendere una decisione del genere? Non dobbiamo dimenticare che ha la madre malata e non conosciamo le sue reali condizioni di salute, quindi non ritengo opportuno esprimere giudizi così superficiali. Dovrà fornire una seria motivazione per non tornare” e infine: “Non conosco i dettagli ma sembra che sia rimasto in Argentina perché la mamma è gravemente ammalata”.

SPORTEVAI | 20-04-2020 09:10