Ravezzani provoca: Milan so io chi è il bomber che manca

Soltanto 6 punti in classifica in 6 partite, con soltanto un punto in più rispetto al prossimo avversaro, il Genoa penultimo in classifica. Il momento nero del Milan è rispecchiato anche dai numeri, così come le 4 sconfitte nelle prime 6 che non arrivavano da oltre 80 anni mentre con questi stessi punti dopo 6 giornate nell’82 finì con la retrocessione in B.

I NUMERI – C’è un altro dato che preoccupa Marco Giampaolo: quello dei tiri in porta. Secondo le statistiche Opta, i rossoneri sono la squadra che in questi primi 540 minuti di campionato ha tirato in porta meno di tutti. Soltanto 16 le conclusioni nello specchio, una media di 2.67 a partita, con soltanto 4 goal fatti (2 su rigore). Il raffronto con le altre big è impietoso.

IL TWEET – Partendo da questo presupposto arriva la provocazione di Fabio Ravezzani. Il direttore di TopCalcio 24 e di TeleLombardia si è scatenato sui social: numerosi tweet a commento del ko dei rossoneri contro la Fiorentina.

LA PROVOCAZIONE – Il più suggestivo è questo: “Per la proprietà transitiva, se un ex grande giocatore sarà certamente anche un gran dirigente, propongo Galliani al centro dell’attacco del Milan”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Quella che dice lei è la proprietà simmetrica: per quella transitiva serve trovare un giocatore che sia stato anche un grande dirigente…” o anche: “Già preso dal Monza”, oppure: “Beh porterebbe esperienza…E farebbe gli stessi gol di Piatek!” e infine: “Proporrei Marotta a centrocampo”.

TUTTO SBAGLIATO – Che per Ravezzani sia comunque tutto sbagliato appare chiaro da un altro tweet velenoso di giornata: “Una proprietà nuova, straniera e inesperta (Elliott) si è affidata a un ad straniero e inesperto di calcio italiano (Gazidis) che ha preso due dirigenti nuovi e inesperti (Boban e Maldini) i quali hanno acquistato giovani inesperti affidandoli a un tecnico inesperto. Passerà anche questa moda dell’allenatore maestro che spiega a calciatori ignoranti (perché prima non aveno mai avuto maestri) come si gioca”.

LA REPLICA – Numerosi i commenti via social: “La moda del maestro di calcio e del bel gioco sembra sia durata 6 partite: Andreazzoli, Di Francesco, Giampaolo, De Zerbi e lo stesso Sarri (pochi due spezzoni per potergli dare, in questo momento, un voto positivo) sembrano siano già ritornati sulla “Terra”…” o anche: “Ma nessuno che abbia detto e parlo dei dirigenti..”non mi sento in grado”. Why?”.

I RIMPIANTI – Tanti i rimpianti dei tifosi: “Che poi dico io c’era un dirigente che con pochi soldi fa sempre miracoli, Pierpaolo Marino e non lo hanno preso”. C’è chi sottolinea: “Ogni allenatore é bravo quanto i giocatori che allena. Non esistono maghi, ma solo teorici che spesso fanno solo danni, soprattutto se non sanno adattare l’idea di gioco ai calciatori che hanno”. Infine un’analisi spietata: “Giampaolo è arrivato tre anni di fila DECIMO a Genova. Peggio di Mazzarri, Mihajlovic, Del Neri che avevano portato la squadra in Europa. Perché sta al Milan? Perchè? Bisognava bloccare un tecnico con CV a febbraio… invece sono rimasti sorpresi dall’addio di Gattuso”.

SPORTEVAI | 30-09-2019 12:16