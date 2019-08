Ravezzani punge: Maresca senza coraggio, che sudditanza

Sono le polemiche sulle decisioni arbitrali, più che le due vittorie di Juventus e Napoli nei due anticipi della prima giornata di campionato, a monopolizzare i social da ieri ininterrottamente. Se le discussioni sul Var usato poco o non perfettamente la fanno da padrone, con le discussioni sul gol annullato ai bianconeri e sul rigore generoso dato al Napoli, c’è anche altro che scatena ironie e veleni.

IL TWEET – Fabio Ravezzani, giornalista di TeleLombardia, boccia l’arbitraggio di Maresca in Parma-Juve ma non si sofferma sull’episodio da moviola in occasione del gol annullato a Ronaldo bensì su un’altra situazione che riguarda Cr7 e su twitter va giù pesante: “Maresca è piaciuto molto anche a me, ma non con Cr7 che prima lo manda platealmente a quel paese (ma era di spalle). Poi lo rifà davanti a lui (oltretutto con torto). Maresca lo rimprovera solo e accetta che Cr7 urli più volte: No! Senza neanche guardarlo. Sudditanza”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Ragazzi potrà dire ai nipoti di essere stato insultato da Cr7 è un onore” o anche: “Cr7, Pjanic, Rabiot: 3 gialli non dati, la Juve merita la vittoria ma è sempre la solita storia,le ammonizioni vengono date o no a seconda del colore della maglia”. Sul fronte juventino arrivano commenti piccati: “Invece Gervinho che ha calpestato Pjanic, con un fallo da rosso, neanche ammonito, t’è sfuggito vero” oppure: “Non è mancato il coraggio di annullare un gol regolare”. Botta e risposta infiniti fanno durare la polemica su twitter: “Dopo il gol annullato, direi che gli è mancato in generale il coraggio di arbitrare” o anche: “Se gli è mancato il coraggio non può arbitrare Se è stata una svista non può arbitrare In qualsiasi modo la si vede non può arbitrare e nel frattempo ne trae beneficio la Juve come sempre” e infine. “Maresca non ha avuto il coraggio di ammonire quello che ha preso il pallone con le mani prima che uscisse in fallo laterale”.

