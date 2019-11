Ravezzani rincara la dose: Milan, è una follia

Quando la situazione è complicata sembra quasi che un problema tiri l’altro. Non c’è pace per il Milan, che ogni giorno si trova ad affrontare qualcosa di nuovo (ultimo l’infortunio di Duarte, che obbligherà i rossoneri a intervenire sul mercato a gennaio prendendo un difensore centrale). Nei giorni scorsi però è stata una polemica a scatenare un putiferio, ovvero le immagini dei calciatori del Diavolo con i telefoni cellulari in mano prima di una partita.

Riaprire la ferita – Il giornalista Fabio Ravezzani sembra mettere il dito nella piaga, con un tweet che ha fatto infuriare molto i tifosi milanisti. Sul suo profilo ufficiale infatti ha scritto: “Pensavo: fosse anche vero che i 3 del Milan stavano guardando le caratteristiche tecniche degli avversari sull’app (io non ci credo) sarebbe comunque folle consentire ai calciatori di smanettare sui loro smartphone prima della gara. Perché ognuno ci guarda cosa vuole. O no???”.

Repliche stizzite – Non si sono fatte attendere le risposte dei tifosi del Milan, che hanno difeso i propri giocatori. C’è chi ha scritto “Pure che stessero vedendo video extra-calcistici non ci trovo niente di male, ognuno trova la concentrazione come meglio crede, c’è chi ha bisogno di isolarsi e chi di vedere un video divertente su Youtube. Il Milan va male perchè la qualità della rosa non è elevata”.

La frittata – Rispondendo a un internauta che gli faceva notare che potrebbe non essere logico dover dire a un calciatore cosa fare o non fare prima di un match Ravezzani ha rincarato ulteriormente la dose, affermando: “Infatti. Ma anche dovendo farlo grazie a nuove tecnologie (i nostri tempi cambiano) non ha senso lasciare alla libera iniziativa di ognuno se scegliere di vedere l’app o cazzeggiare su social o tra amici. Ancora una volta la comunicazione Milan ha fatto una frittata”.

