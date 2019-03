Ravezzani rivela il retroscena su Icardi non convocato

La decisione di non convocare Icardi per la gara con la Lazio ha spiazzato tutti e probabilmente anche la società nerazzurra. E’ quanto fa sapere Fabio Ravezzani con un suo tweet. Il direttore di Telelombardia ricostruisce i passaggi che hanno portato alla presa di posizione di Spalletti e scrive sui social: “Il retroscena su Icardi dovrebbe essere questo. Marotta si è impegnato con l’avvocato Nicoletti a far convocare Icardi se fosse tornato disponibile. L’Inter ha fatto sapere informalmente alla stampa che sarebbe andata così. Spalletti ha preso tutti in contropiede”. Così si spiega anche la grande sorpresa manifestata dall’avvocato Nicoletti e l’amarezza di tutto il clan Icardi.

LE REAZIONI – Il mondo del web si divide. Molti prendono le difese di Spalletti: “Ma stiamo sotto ricatto dell’avvocato Morattiano adesso??? Penso che come per il Ninja se uno torna in gruppo dopo tanto tempo senza allenarsi non abbia il diritto di essere convocato a tutti i costi” o anche: “E ha fatto benissimo Spalletti” e infine: “E se Spalletti ha visto un giocatore che e’ fuori forma e senza voglia di giocare? Cosa gli vuoi rimproverare fosse così? Ricordiamo che dopo 40 giorni di stop…salta l’ allenamento facoltativo…non un bel gesto”. Non manca chi considera Spalletti il solo colpevole della vicenda: “Una società seria, esonererebbe Spalletti nella notte perché non è aziendalista. C’è anche da considerare che lui ha voluto la punizione ad Icardi” oppure: “Io credo che come al solito lo Spallettone si è schierato contro chi lo paga, antiaziendalista per eccellenza, probabilmente sa già di essere sostituito e si prende un po’ di rivincite”.

LA VERSIONE – Un’altra versione la fornisce il Corriere della Sera che ricostruisce il faccia a faccia tecnico-giocatore. Spalletti davanti a tutti avrebbe chiesto: «Mauro vuoi dire qualcosa?». L’attaccante ha risposto: «Ho già chiarito con lei e la società, credo di non dover aggiungere nulla». L’entourage del giocatore pensava non si dovessero fare ulteriori passaggi, dopo quelli con l’a.d. e il presidente“, scrive il quotidiano che aggiunge: Spalletti in fondo, quando ha chiesto a Icardi se aveva qualcosa da dire, ha fornito un assist che il bomber con il suo rifiuto ha sciupato”.

SPORTEVAI | 31-03-2019 09:07