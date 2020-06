Ravezzani scuote il web: Vero problema Juve non è il tecnico

Due finali perse, zero titoli in bacheca, gioco assente, polemiche, scontenti, fosche prospettive anche per il rush finale di campionato e per il tentativo di rimonta in Champions: è il bilancio attuale della Juventus, ampiamente in negativo. Mai come in questi giorni il club bianconero sembra nel cuore di una polveriera, coi tifosi che hanno individuato in Maurizio Sarri il responsabile principale del crac.

Juve, tutti contro Sarri

L’ex allenatore di Napoli e Chelsea, approdato a Torino un anno fa con l’obiettivo di abbellire il gioco e di adeguarlo a quello delle realtà vincenti in Europa, è sulla graticola. Subito dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia contro la sua ex squadra, sui social sono stati in tanti a invocare il suo esonero, per cercare quanto meno di salvare il salvabile, di portare a casa lo scudetto e di approdare alle Final Eight di Lisbona.

Polveriera Juve, il Tweet di Ravezzani

Per Fabio Ravezzani, però, il problema principale della Juventus non è l’allenatore. E ne spiega i motivi attraverso un post su Twitter: “Tanti volevano la testa di Allegri un anno fa, tanti reclamano ora quella di Sarri. Il limite della Juve, però, è un mercato contro la sua natura. Per Cr7 e De Ligt si è disinvestito a centrocampo (parametri zero) e in attacco. L’allenatore non è il vero problema”, è la disamina del giornalista.

Juve in difficoltà, le opinioni

Non sono pochi gli utenti che condividono il pensiero di Ravezzani. “Finalmente uno che dice come stanno le cose. Poteva esserci pure Guardiola, i risultati non sarebbero cambiati di una virgola con sta squadretta”, assicura Carmine. “Ha detto tutto in poche righe. Sarri a volte è avventato e irriverente anche quando dice cose giuste. Ma non è lui il responsabile di tutto questo caos. Vincevano le coppe Italia con i Galia e i Rui Barros, giocatori normali, e c’era una linea chiara: era la Juve“, rilancia Stefano. Mentre per un altro fan il problema è nella dirigenza: “Manca Marotta. I dirigenti attuali mancano di una guida forte. Nedved e Paratici non valgono nulla senza un dg come Marotta“.

Crisi Juve, anche Ronaldo tra gli imputati

Ma c’è pure chi se la prende con i calciatori, persino con quelli considerati inattaccabili. “Si dovrebbe dare per fallimentare l’acquisto di Ronaldo, coccolato da tutta la stampa….ma quando mai”, attacca Salvio. “Verissimo che manca il centrocampo, Bentancur a parte gli altri non all’altezza. Però mancano anche le palle all’allenatore. Non sicuramente abile nel gestire lo spogliatoio”, è l’analisi di un altro utente. E non mancano i nostalgici: “Non per niente Allegri aveva chiesto la testa di almeno 5 giocatori, perché aveva capito l’andazzo! E avrebbero dovuto accontentarlo!”.

