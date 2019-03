Ravezzani: 'Se Icardi ama l'Inter ecco cosa deve fare”

La lettera di Mauro Icardi non è altro che una risposta alle dichiarazioni di Luciano Spalletti, ma se l’argentino vuole sistemare le cose, non bastano le parole. È questo, in sintesi, il commento di Fabio Ravezzanialla lettera aperta che Maurito ha rivolto al mondo Inter, in cui l’attaccante spiega di essere fortemente attaccato ai colori nerazzurri e si proclama di fatto innocente e vittima delle scelte della società. Una descrizione della situazione che non trova concorde il giornalista. “La lettera aperta di Icardi era inevitabile – scrive su Twitter Ravezzani – , dopo le improvvide allusioni di Spalletti. Ma se lui ama davvero l’Inter dica chiaramente che è disposto a tornare in squadra anche senza fascia. Altrimenti è solo retorica. Bella, ma retorica”.

QUALI OFFERTE? Per Ravezzani, dunque, Icardi deve passare ai fatti e smettere di raccontare solo la sua storia. Che, secondo il giornalista, ha alcuni punti oscuri, come il passaggio in cui Icardi spiega di aver rifiutato offerte da più pretendenti pur di restare all’Inter. “Per inciso – aggiunge in un secondo tweet Ravezzani – Icardi lascia intendere di aver rifiutato offerte di altri club. Posto che l’unica società ad aver ammesso un interessamento è stata la Juve, ne deriva che in estate più di una squadra fosse disposta a pagare la clausola rescissoria. Peccato nessuno ne sappia nulla”.

IL CONSIGLIO. Il giornalista, infine, dà un consiglio al giocatore sul come uscire da questa situazione. “A Icardi vorrei dire che non basta amare nella vita. È determinante ‘come’ si ama. Perché certe forme di amore troppo prepotenti, possessive, fatte di imposizioni non fanno bene a nessuno. Amare significa anche sacrificare i propri egoismi per un bene comune”. Il bene dell’Inter, in questo caso.

SPORTEVAI | 01-03-2019 08:17