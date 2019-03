Ravezzani: se Icardi torna farebbe panchina

In casa Inter è tornato il sorriso dopo la vittoria per 3-2 nel derby sul Milan, ma c’è chi potrebbe non essere contento (a dispetto di quanto scritto sui social di questo ritorno al successo dei nerazzurri. Mauro Icardi infatti è sempre più isolato e nonostante i tentativi di riavvicinamento proprio perché il suo sostituto sta facendo molto bene appare sempre più difficile che ad un suo eventuale ritorno coincidi anche la titolarità.

Tweet d’accusa – Il noto giornalista lombardo Fabio Ravezzani ha infatti attaccato Icardi in uno dei suoi tweet, scrivendo: “Il tema rientro di Icardi, oggi, mi pare decisamente superato. Se anche si unisse al gruppo, finirebbe di sicuro in panchina. Con il suo atteggiamento ha perso la fascia, ma anche il posto da titolare, ormai”. Se fino a qualche tempo fa c’era chi lo difendeva oggi i pro-Icardi si contano sulle dita di una mano, difatti tutti commentano con frasi tipo “Ha perso anche la faccia” oppure “Ci mancherebbe. Ormai sta bene dove sta”.

Motivi tecnici – Ravezzani spiega anche la ragione tecnica del miglioramento della manovra interista con Lautaro Martinez: “Mi pare evidente che con Lautaro al posto di Icardi l’Inter giochi molto meglio. Martinez partecipa di più alla manovra, è più rapido, combattivo, riempie tutto il fronte d’attacco. Con lui 11 gol nelle ultime 5 gare, con Icardi solo 2. I numeri non mentono”. Sono indubbiamente cifre sul quale anche l’allenatore deve riflettere, ma del resto proprio Spalletti potrebbe essere il primo ad opporsi ad un eventuale ripensamento su Icardi.

SPORTEVAI | 19-03-2019 09:46