Ravezzani sfida dirigenti Juve, Inter e Milan

Di colpi in entrata ce ne sono stati, da Ramsey a Theo Hernandez, da Godin a Sensi e Krunic ma per le big italiane il vero problema sembra sia quello di vendere esuberi o giocatori non ritenuti più idonei ai nuovi progetti. Lunga la lista dei possibili partenti ma finora, per un motivo o per un altro, si è mosso poco sul mercato. Vero che ufficialmente le liste si sono aperte solo da nove giorni ma la situazione di stallo che coinvolge tanti, troppi big delle principali squadre italiane (Icardi è il primo e più clamoroso esempio, ma vale anche per Cutrone, Suso, Mandzukic e tanti altri) fa riflettere.

IL TWEET – Da questa base parte Fabio Ravezzani per sfidare i grandi manager. Il giornalista di TeleLombardia su twitter scrive: “Mi diceva un grande operatore di mercato: a comprare sono capaci tutti, basta mettere i soldi. Quelli veramente bravi sanno vendere bene i giocatori che non servono più. Soprattutto su questo misureremo le capacità dei dirigenti di Inter, Juve e Milan”. Immediate le reazioni: “Io voglio vedere come gestiranno la situazione Icardi. Secondo te come finirà?” o anche: “Anche spendere 80 mln per Sensi e Barella ci vuole”.

LE REAZIONI – I tifosi di Inter e Juve sono i più agguerriti: “Marotta non è mai stato un asso nel vendere sopratutto giocatori non più di primo piano; vedremo cosa saprà fare Paratici !” o anche: “Il fatto che alla juve ci siano giocatori che nessuno vuole è gravissimo. Ci sta in squadre che non vincono o non si qualificano neanche per l’Europa League, ma in una squadra che vince da 7 anni è gravissima questa cosa. E si può leggere in molti modi” e infine: “Il problema è CHI vendere. La Juve deve liberarsi di Mandzu, Matuidi, Higuain, Khedira. Tutta gente vecchia e con ingaggi pesanti. L’Inter ha il problema Icardi e sappiamo tutti come sta la situazione. Non è facile in queste condizioni, anzi quasi proibitivo”. Preoccupati anche i fan nerazzurri: “Parlando di Inter, la maggior parte si concentra sul mercato in entrata, ma la situazione più preoccupante riguarda soprattutto le uscite. Per il momento ha ceduto solo giovani: Pinamonti e ora siamo alle strette finali per Karamoh”.

SPORTEVAI | 09-07-2019 10:49