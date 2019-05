Ravezzani spara sul Milan: “Sta per commettere un altro errore”

L’addio di Leonardo e di Rino Gattuso getta nell’incertezza il Milan e i tifosi rossoneri, spaventati dalla possibilità che, dopo aver mancato la Champions League per il sesto anno consecutivo, la propria squadra possa essere costretta a trasformarsi in una realtà minore, un club sul modello di Sassuolo o Udinese, pronto a vendere i pezzi migliori pur di far cassa.

L’OBIETTIVO DI ELLIOTT. Un’eventualità, questa, ritenuta molto probabile da FabioRavezzani, che su Twitter ha rivendicato il fatto di aver capito prima di tutti quale fosse il vero obiettivo del Fondo Elliott. “Da un anno – ha twittato il giornalista – ripetevo ai miei amici milanisti in trasmissione: attenti, che il Fondo Elliott non fa beneficenza, vuole guadagnare. E loro ridevano: scherzi? Sono ricchissimi, quindi anche noi siamo ricchissimi, vedrai… Vedo”.

ERRORE DIETRO L’ANGOLO. Avendo mancato la Champions League, per Ravezzani l’unica via di uscita del Fondo Elliott per evitare grosse perdite in bilancio è vendere i pezzi migliori e ricostruire la squadra. Un compito che probabilmente verrà affidato a Luis Campos, dirigente del Lille su cui vorrebbe scommettere l’a.d. Ivan Gazidis. Ma questo, per il giornalista, non sarebbe che l’ennesimo errore della dirigenza rossonera, incapace di seguire l’esempio dei club che hanno preceduto il Milan in classifica. “Le prime 3 del campionato hanno proprietà, dirigenti e allenatori italiani – ha scritto in un altro tweet Ravezzani riferendosi a Juve, Napoli e Atalanta – La quarta (l’Inter, ndr) ha dirigenti e allenatori italiani. Il Milan solo l’allenatore italiano. Il fondo Elliott dovrebbe capire che l’ennesimo straniero in società (Campos) sarebbe una scelta sbagliata”. Ripartire da una dirigenza che conosce poco il nostro calcio sarebbe una premessa sbagliata, insomma, anche in caso di ridimensionamento degli obiettivi da parte dei rossoneri.

SPORTEVAI | 28-05-2019 10:28