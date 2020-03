Ravezzani spiega il danno arrecato dai giocatori alla Juve

Il calcio italiano si interroga sul se e quando ripartirà il campionato di Serie A, una prospettiva che a molti sembra sempre più lontana dopo che diversi calciatori hanno lasciato l’Italia o sono in procinto di farlo.

La fuga degli stranieri

I primi a volare via sono stati gli juventini Cristiano Ronaldo, Higuain, Pjanic e Khedira, ma presto altri colleghi di altre squadre potrebbero imitarli: i giocatori dell’Inter terminano oggi l’isolamento forzato seguito alla partita di Torino contro i bianconeri e chi non manifesterà sintomi che riconducessero al coronavirus potrebbe partire: Brozovic, Vecino e Godin potrebbero essere i primi.

La “fuga” dei calciatori, però, potrebbe rendere ancora più complicata la ripartenza della Serie A, come spiegato da Fabio Ravezzani su Twitter. “È impossibile determinare se e quando riprenderà il calcio – ha scritto il giornalista – . Ma è chiaro che i giocatori fuggiti dall’Italia dovranno sottoporsi a 2 settimane di quarantena prima di riprendere gli allenamenti. Questo arrecherà un grave danni ai club che ne hanno subíto la decisione”.

“Club d’accordo”

Per Ravezzani le società – in particolare la Juventus che ha visto già partire i suoi giocatori – sono state vittime dei calciatori in questo caso, un’opinione che, però, non viene condivisa da tutti i follower del giornalista.

“Le società non potevano opporsi allo loro partenza?”, domanda Roberto, mentre Eroe contesta il lessico utilizzato da Ravezzani: “Due termini sbagliati e fuorvianti. Uno è fuggiti e l’altro è subíto. I calciatori sono regolarmente partiti e in accordo con la società”.

Per Ilfleur il rischio è che gli stranieri impiegheranno molto tempo per tornare in Italia: “A fine quarantena in Italia resteranno solo i calciatori italiani”. Di conseguenza, sono in pochi a credere che la Serie A possa ripartire.

“Io dico che quest’anno è andata così ormai, la stagione è finita. Si riparta tutti a settembre, punto”, scrive Massimo, sintetizzando il pensiero di molti tifosi.

SPORTEVAI | 24-03-2020 10:36