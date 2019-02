Ravezzani spiega perché Spalletti non ha colpe

Il momento più buio di questi due anni dell’Inter è adesso: fuori dalla coppa Italia, il Napoli che sembra lontanissimo assieme al secondo posto, le voci sul possibile arrivo di Conte, le critiche per un mercato deludente e una gestione della rosa e degli scontenti che fa discutere. Per Fabio Ravezzani, però, è ingiusto scaricare tutto su Spalletti. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: “La crisi Inter riassunta nella crisi dei due principali marcatori. L’anno scorso alla 22ma Icardi 18 gol e un assist, adesso 9 gol e 2 assist. Perisic 7 gol e 6 assist, adesso 3 gol e 2 assist. La somma è impietosa: da 25 reti a 12; da 7 assist a 4. E qui Spalletti non c’entra”.

SALVATO A META’ – Sul web i tifosi si dividono. C’è chi salva il mister solo a metà (“Spalletti secondo me un po’ c’entra almeno per Icardi che riceve pochissime palle giocabili. L’anno scorso riceveva un sacco di palloni, sbagliando anche gol clamorosi. Su Perisic sono d’accordo con te. È un’involuzione personale, prima psicologica e poi tecnica. Intristito”), chi lo difende a spada tratta (“La verità è che a saldo di tutte le questioni, senza il vero Perisic e Nainggolan, Spalletti ha un undici più debole dell’anno scorso dove c’erano Rafinha e Cancello ma è comunque terzo” o anche “Spalletti non c’entra. All’Inter la colpa è dei giocatori e in parte della società che lo stanno lasciando solo”) e chi invece non ha dubbi.

DI CHI E’ LA COLPA? -Tanti i follower che chiedono la testa di Lucianone: “Vero, ma il mercato è stato ispirato da lui. Che pure aveva Zaniolo sotto gli occhi tutti i giorni…” o anche, sempre in toni soft: “Se le punte non segnano é anche colpa dell’allenatore” e : “Manca il gioco d’attacco…ma poi erano i giornalisti che chiedevano un Icardi che partecipasse alla manovra. Adesso lo fa ma segna meno. Io lo preferivo prima..su Perisic è in vacanza da tempo…Spalletti ha tante colpe ma non tutte”. Non mancano i critici più accesi: “La colpa è di Spalletti perchè la squadra non gioca a calcio e era garante su Nainggolan, che doveva rendere invece ha floppato clamorosamente” e infine: “E chi ha imposto a Icardi di giocare di più con la squadra?”.

