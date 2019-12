Ravezzani stronca tre bianconeri, i tifosi: Ma cosa hai visto?

C’è chi guarda anche il bicchiere mezzo vuoto dopo il successo della Juventus che, battendo la Sampdoria, si riprende almeno momentaneamente la vetta solitaria della classifica. Le prodezze dei suoi fenomeni hanno ancora una volta risolto tutti i problemi ma al di là di questo c’è chi ha notato involuzione in troppi giocatori bianconeri.

L’ACCUSA – E’ il caso di Fabio Ravezzani che tra le righe condanna il non-gioco di Sarri ma che punta tre giocatori in particolare, stroncando la loro prestazione su twitter.

IL TWEET – Il giornalsta di TeleLombardia scrive: “La Juve vince non tramite il gioco, ma grazie a due gol straordinari segnati da fuoriclasse come Dybala e Cr7. Deludono Rabiot e Danilo. Demiral troppo aggressivo e con atteggiamenti a volte antisportivi. Sarà anche bravo, ma il genere a me non piace”.

LE REAZIONI – E’ soprattutto la bocciatura di Rabiot, mai così convincente dall’inizio della stagione, a far insorgere i tifosi sui social: “Ma che partita ha visto esattamente???” o anche: “Ma come Rabiot delude direttore ma é sicuro di stare bene? “.

I PARERI – Sulla prestazione del centrocampista francese c’è il plebiscito: “Io ho visto un Rabiot in crescendo. Nella ripresa ha gestito bene i palloni ricevuti e ha dato equilibrio al reparto. Magari non appariscente ma ciò non significa che sia stata una partita deludente. Tutt’altro…” oppure: “Non sono d’accordo su Rabiot. Ha fatto una buona partita, la migliore da quando è arrivato”.

L’INDIGNAZIONE – I fan bianconeri sono indignati: “Stavolta possiamo dire tutto, ma che Rabiot ha deluso PROPRIO NO. Anche il più accanito dei suoi detrattori (tra i quali mi annovero) potrebbe arrivare a tanto” o anche: “Rabiot, a me non è dispiaciuto, Demiral spesso sopra le righe, concordo, ma per litigare bisogna essere in 2 e Caprari gli ha dato una bella mano”, oppure: “Sul mio tv davano una partita diversa”.

IL MIGLIORE – E’ un fiume in piena di commenti: “Rabiot delude de che? Ma adesso perché ha fatto qualche partita scialba è diventato sport dire che fa schifo sempre. E’ stato uno dei più positivi, ritenti sarà più fortunato”, oppure: “Male Rabiot? La miglior partita da quando è alla Juve” e infine: “Abbiamo visto la stessa partita? La Juve vince tramite il gioco 70 minuti di domino e gioco a 1-2 tocchi. Per puro caso finice 1-2.. bene Rabiot in continua ripresa, così così Danilo! Buona prova di Demiral.. ecco questo è il tweet giusto!!”.

SPORTEVAI | 19-12-2019 09:32