Ravezzani svela l’ipotesi per la A: tifosi Inter arrabbiati

Il mondo del calcio sta vivendo un periodo unico nella sua storia. Il campionato è fermo da oltre due mesi e probabilmente serviranno ancora un paio di settimane (o tre) prima che si possa tornare a giocare di nuovo in serie A. Stando alle ultime indiscrezioni il campionato potrebbe riprendere a metà giugno, e questo lascerebbe poco margine alla conclusione del campionato visto che le partite da giocare sono ancora moltissime.

Le proposte

In questo momento la Federazione sta cominciando anche a prendere in considerazione un “piano B”. Se la serie A non si dovesse concludere in maniera regolare, gli organi federali hanno già fatto sapere di essere disposti a prendere in considerazione l’idea di assegnare lo scudetto e le posizioni nelle coppe europee, così come le retrocessioni, con la formula dei playoff e dei playout.

L’idea di Raveazzani: “Seguiamo il modello della B”

E a lanciare la sua proposta ci pensa anche il giornalista di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, che su Twitter scrive: “Certo che playoff e playout farebbero felici Sky e un buon numero di squadre. Resterebbe il nodo dei criteri da adottare. A oggi quello più logico sarebbe riprendere il modello della B. Le prime due aspettano in semifinale vincente di due sfide: quelle tra terza e sesta, e tra quarta e quinta”.

Tifosi dell’Inter: “Scelte senza logica”

Ma tra i più colpiti da questo tipo di soluzione ci sono i tifosi dell’Inter come Gabriele: “Tra Inter e Napoli ci sono 15 punti di differenza e l’Inter ha una partita in meno. Vorrebbe dire cancellare la parte di stagione già giocata, non ha molta logica”. Un punto su quale replica lo stesso Ravezzani: “Vero. Ma qualsiasi criterio si presterebbe a ogni genere di contestazione. Per cui l’unica via (estrema) sarebbe replicare l’unico regolamento esistente. Peraltro il campionato ripartirà normalmente e in caso di blocco non credo ci sarà tempo per i playoff”.

Ma i dubbi su una conclusione del campionato non ortodossa riguardano tanti tifosi come Salvatore: “Siamo sicuri che trasmettere meno partite pagandole al prezzo completo faccia felice Sky?”. Opinione condivisa anche da Agostino: “Io credo che si finirà normalmente il campionato. L’ipotesi playoff credo sia remota; anche perché si riesce a concepire solo formule classiche estremamente ridotte che non credo farebbero felici Sky”.

La possibilità dei playoff e gli eventuali criteri da adottare fanno storcere il naso a tanti. “Guardi che il Napoli e la Roma che sono rispettivamente a 24 e 18 punti dalla Juventus possano giocarsi lo scudetto e che il Milan a 12 dal quarto posto non possa giocarsi la Champions non lo trovo giusto”, dice invece Andrea.

SPORTEVAI | 23-05-2020 08:41