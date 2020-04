Ravezzani svela le tappe della A: sui social è putiferio

Il calcio sembra pronto a ripartire. Dalle stanze del potere filtra sempre più ottimismo circa un ritorno in campo il prossimo 4 maggio. Prima die settimane di allenamenti prima delle ripresa dei campionati veri e propri. Ma il mondo del calcio continua a finire nel mirino dei tifosi che giudicano questa voglia di tornare in campo troppo prematura e poco adatta al momento che sta vivendo il Paese.

Il tweet

A svelare le tappe di questa marcia verso il ritorno in campo ci ha pensato il giornalista Andrea Ravezzani: “Terminata la prima riunione della task force per far ripartire il calcio. Ci sarà ritiro tipo estivo di almeno due settimane. Si parla di gruppo squadra, cioè calciatori e staff. Tre giorni prima esami sangue, obbligo di sanificazione delle strutture. Inizia la A, poi la B e infine la C”.

Le reazioni

Ma ancora una volta questa decisione del mondo del calcio di riaprire i battenti viene vissuta con un sentimento misto: “Ma siamo sicuri che alla gente comuna interessi veramente che il campionato riparta? – domanda Francesco – A me sembra che alcuni vivano su un’altra galassia”. “In tutto ciò l’unica cosa logica è che stanno andando in ordine alfabetico. Per il resto mi sembrano completamente fuori dal mondo”.

E c’è chi fa notare che ancora una volta il calcio e i calciatori vengono trattati in maniera diversa rispetto alle persone comuni: “Poi però mi devono spiegare perché io non posso andare a giocare a tennis e neanche a correre”. E non mancano i tifosi che hanno un punto di vista negativo sulla possibilità riapertura a partire dal 3 e dal 4 maggio: “Tanto tra 10 giorni arriverà il virologo di turno e convincerà Conte a prorogare le restrizioni”.

SPORTEVAI | 16-04-2020 08:12