Ravezzani trova ennesimo difetto a Giampaolo, social scatenati

Non sempre il risultato salva tutto e tutti. Il Milan è tornato a vincere con il successo batticuore di Marassi ma nessuno si illude che i problemi siano risolti. Il pessimo primo tempo e le prove deludenti di troppi giocatori lasciano ancora accesa la spia del rosso e la posizione di Giampaolo continua ad essere in bilico. Chissà cosa sarebbe successo se Reina non avesse parato quel rigore nel finale ma anche ora, con i tre punti in più, le polemiche continuano.

PRIMA E DOPO – Le mosse di Giampaolo in campo non hanno convinto ma c’è chi è rimasto deluso dal tecnico rossonero anche per il post-partita. E’ il caso di Fabio Ravezzani che dopo aver visto la conferenza dell’allenatore è apparso a dir poco perplesso.

IL TWEET – Il direttore di TopCalcio 24 e TeleLombardia non è tenero con il tecnico e su twitter attacca: “Surreale la conferenza stampa di Giampaolo post Genoa. Sguardo spento, frasi laconiche, spesso poco congruenti alla domanda posta. Non sapeva cosa dire oppure voleva provocare. In ogni caso, non un bello spettacolo”.

L’ESONERO – Ravezzani poi continua aggiungendo: “Il tema non è esonerare Giampaolo (inadeguato) ma se esiste una strategia efficace per sostituirlo. Leao eccellente, bene Bonaventura, Biglia e Paquetà. Duarte inquietante, male Calabria“.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social. Ci sono i “buonisti” (“È un essere umano, e capita di andare il blackout, speriamo solo che si riprenda”) e i cinici: “O forse uno che all’intervallo è stato commissariato….chissà”.

LA PAURA – In tanti si dicono d’accordo con Ravezzani: “Dead man walking. la mia paura e’ che lo tengano. detto cio’, lui è l’ultimo colpevole di questo scempio, ma si sa che è piu’ facile cacciare l’allenatore che i dirigenti o 3 quarti di rosa ” o anche: “….era uno straccio poverino….” e ancora: “Va cacciato prima di subito”.

L’IRONIA – Non manca l’ironia amara: “Han fatto di tutto per tenere la media di un punto a partita, ma stavolta senza successo”. Il tema dell’esonero resta centrale: “La Juve ha esonerato Allegri dopo aver vinto il quinto scudetto di fila sotto la sua gestione, non vedo il motivo per cui il Milan non possa esonerare ugualmente Giampaolo vista la prestazione aberrante e la sua confusione che continua a protrarsi”.

IL SOSTITUTO – Tornano a circolare i nomi di chi dovrebbe prendere l’eredità di Giampaolo in panchina: “Ridateci quell”inadeguato” che rendeva la mia squadra una squadra da zona europa league..” o anche: “Spalletti, il quarto posto lo centra 9 volte su 10″.

VOCI CONTRARIE – Poche, ma esistono, le voci fuori dal coro: “Facile parlare da fuori , se La Rosa è una banda come fai a dire Giampaolo inadeguato ?? Ma ti sei reso conto ,gli allenatori che sono stati bruciati in questi anni ?? Se vuoi te li elenco , dai non scherziamo , una rosa da metà classifica, però si cerca il miracolo di Giampaolo”.

SPORTEVAI | 06-10-2019 08:55