Ravezzani trova i colpevoli per rottura Leonardo-Gattuso

Non c’è solo l’Inter ad essere dilaniata da lotte intestine, anche il Milan sembra aver preso la stessa malattia a giudicare dal malumore apparso ormai evidente di Gattuso e dalle sue esternazioni che chiamano in causa Leonardo. Che siano scelte o questioni tattiche (l’utilizzo di Paquetà, il modulo) o di altra natura fatto sta che qualcosa sembra si sia rotto in casa-Milan come sottolinea anche Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia su twitter è esplicito nei toni ed indica i colpevoli: “La rottura tra Leonardo e Gattuso sembra ormai insanabile. Male ha fatto Rino a renderla praticamente pubblica (tra 2 mesi parlo io…) ma un buon dirigente non mette il suo allenatore alle corde nel momento più delicato della stagione. Soprattutto se non sa gestire la tensione”.

LE REAZIONI – Molti dei follower si schierano contro il tecnico. Chi prova a salvarlo (“Gattuso ha una squadra che eccetto Suso, Bakayoko e forse Piatek è da seto posto,rischia di andare in Champions e lo criticano. Dovrebbero fargli un monumento”) viene travolto dagli altri commenti: “Se uno che guida il Milan..non sa gestire la tensione..ammesso che sia realmente così..allora giusto separarsi a fine stagione..” o anche: “Gattuso mi ricorda Spalletti quando appena arrivato se la prendeva anche con i fantasmi”.

I PARAGONI – Proprio l’incapacità di gestire la tensione viene considerata un handicap pesante: “Marotta ha fatto ben di peggio eppure viene considerato un grande dirigente, Spalletti dovrebbe impazzire allora. Aggiungo che gli allenatori sono lautamente pagati per allenare, giocare bene e sopportare critiche e pressioni,non solo martiri”. C’è chi rimpiange il vecchio management: “Qui si vede la mancanza di un grande dirigente tipo Galliani perché panni sporchi vanno lavati dentro la società e non vanno fatti uscire fino alla fine della stagione ,assolutamente molto negligente Leonardo, per questo si può compromettere la stagione”. Infine: “Io invece penso che Gattuso non sappia parlare bene in italiano, ed esprime male i concetti (oltre a sbagliare congiuntivi ecc.). Già ne ha fatti tanti di casini perché non sapeva parlare correttamente”.

SPORTEVAI | 01-04-2019 09:32