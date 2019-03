Ravezzani trova il colpevole all'Inter

Che l’ambiente Inter sia una polveriera è assodato: clan rivali nello spogliatoio, il caso-Icardi da gestire con tutti gli annessi (Wanda Nara) e connessi (richieste di mercato), l’effetto destabilizzante che per ora ha avuto l’arrivo di Marotta ma per Fabio Ravezzani uno dei principali colpevoli è un altro. Il giornalista di Telelombardia affida il suo pensiero a un tweet e scrive: “Spalletti rema costantemente in direzione contraria a quella della società Inter. Nel giorno in cui il club cerca di trovare toni concilianti con Icardi, lui si esibisce in nuove allusioni sprezzanti. Pare non possa vivere bene senza polemizzare sempre con qualcuno”. Il mondo del web si divide. Chi segue da tempo le vicissitudini del tecnico di Certaldo fa notare: “Come si vede che seguite solo Milan, Inter e Juve. Spalletti è sempre stato così, solo voi lo avete scoperto adesso” o anche: “…non dirlo a me che sono romanista…per fortuna che ce ne siamo liberati…. “.

LE REAZIONI – La maggioranza dei tifosi dell’Inter è comunque stanca anche del tecnico: “Hai ragione!! Infatti appena hanno annunciato che sarebbe venuto all’Inter mi si sono attorcigliate le budella….che vada a casa subito!!!!”, o anche: “Vuole sempre essere protagonista, ha manie da prima donna” oppure: “In effetti Luciano ha rotto… Spero che la società riprenda anche lui per le continue frecciatine e per tutto il resto. Neanche le guardo più le sue conferenze perché ha stancato”.

LA DIFESA – E se qualcuno lo vorrebbe già a casa (“Si sarà reso conto che l’Inter e’ troppo grande per lui e che non è in grado di gestirla. l’operazione Ninja è un esempio lampante , ad ora è un disastro dal punto di vista sportivo ed economico e in qualsiasi ambiente lavorativo chi l’ha richiesta (e avallata) sarebbe out”) non manca chi lo capisce e scrive: “Spalletti è proprio l’ossessione dei giornalisti italiani. Niente, non riescono a sopportare che non li sopporti, con più di qualche ragione, e concedendo il qualche alla carità di patria. Gli rimproverano ormai anche di dormire, perché chi dorme non piglia pesci” e infine: “Ha capito che verrà silurato a fine stagione e si toglie i sassolini dalle scarpe. Si sta comportando esattamente come Icardi”.

