Razzismo contro Karamoh: la risposta furiosa del giocatore sui social

Ancora razzismo nel calcio e sui social. L'ala del Parma Yann Karamoh, protagonista di una grande prestazione a San Siro contro l'Inter sabato scorso condita da un gol e un assist, è stata vittima di un post becero pubblicato da un tifoso su Instagram. Il messaggio era composto dall'emoticons di 2 scimmie e 7 banane, a commento di un video pubblicato dal giocatore sulle sue giocate contro i giocatori nerazzurri al Meazza.

Karamoh questa volta ha deciso di reagire, pubblicando lo screenshot del messaggio e rispondendo così al razzista: "Vorrei condividere con voi questo messaggio intollerabile. Il calcio è un sogno per noi giocatori e per voi tifosi, una passione che vive di generazione in generazione. Non importa quanto sono frustrante per alcuni tifosi, questo tipo di messaggi non sono ammissibili".

L'ala francese ha anche bloccato l'utente in questione sul suo profilo.

Quello di Karamoh è solo l'ultimo dei tanti casi di razzismo sui social contro giocatori. Alcune settimane fa il difensore della Roma Juan Jesus si era sfogato su Instagram pubblicando un messaggio privato inviatogli da un utente. La Roma in quella occasione è intervenuta subito, ha segnalato l'account dell'utente alla Polizia e a Instagram annunciando il "daspo a vita" del responsabile dalle partite dei giallorossi. A comunicarlo la stessa società sul suo profilo Twitter.

"Sapete già cosa fare con un tifoso così. Orgoglioso di essere quello che sono", le parole di Juan Jesus.

Ai primi di settembre Lukaku aveva rivolto un appello ai tifosi (caduto nel vuoto): "Molti giocatori nell'ultimo mese sono stati vittime di abusi razziali. Ed è accaduto ieri anche a me. Il calcio è un gioco per il quale si dovrebbero divertire tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione. Spero che le federazioni calcistiche di tutto il mondo reagiscano con forza a tutti i casi di discriminazione. Le piattaforme social devono lavorare meglio perché ogni giorno appare almeno un commento razzista sotto il post di una persona di colore".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 11:27