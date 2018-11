Razzismo: le partite saranno sospese

Risollevatosi sul campo, tra l’arrivo di Cristiano Ronaldo che ha ridato lustro alla Serie A anche all’estero, e le buone prestazioni delle formazioni impegnate in Champions e Europa League, tutte vicine al superamento della fase a gironi, il calcio italiano non riesce proprio a fare passi avanti dal punto di vista dell’immagine.

Neppure il tempo per riprendersi dalla vile e sconcertante aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini, avvenuta nel campionato di Promozione laziale, ed ecco i cori razzisti, o di discriminazione territoriale per usare la terminologia tecnica, che si stanno ripetendo nelle curve italiane settimana dopo settimana. Nell’ultimo weekend i fattacci sono avvenuti a Udine e a Torino, dove i tifosi friulani e quelli della Juventus si sono prodotti in insulti censurabili e incommentabili durante le partite contro la Roma e il Genoa, che hanno provocato l’inevitabile reazione sdegnata del presidente della Federazione Gabriele Gravina.

La Curva Sud dell’”Allianz Stadium”, già squalificata per la partita contro il Genoa, salvo poi essere riaperta solo per accogliere i bambini delle scuole calcio di Piemonte e Valle d’Aosta, rischia la chiusura per due turni, che coinciderebbero con le partite di cartello contro Inter e Roma, ma il caso è ovviamente più esteso e non riguarda solo una tifoseria.

Se n’è parlato in abbondanza durante il Consiglio Federale, nel quale lo stesso Gravina ha annunciato una svolta potenzialmente rivoluzionaria: gli arbitri saranno infatti autorizzati a sospendere momentaneamente le partite in caso di cori reiterati: “Ci sarà l’esatta applicazione delle norme in vigore – ha detto Gravina – Ho parlato con Nicchi e Rizzoli invitandoli all’applicazione rigida di un regolamento vigente. L’arbitro riunisce le squadre a centrocampo e dopo una serie di annunci si può decidere di sospendere momentaneamente la partita”.

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dell'Aia Marcello Nicchi: "Oggi si è parlato anche dei cori, ma qui il punto è che non bisogna limitarsi a fare nuove norme o inasprire quelle esistenti. Sull'applicazione delle norme in Italia ci sarebbero parecchie considerazioni da fare. Bisogna applicare le norme, cosa più difficoltosa. Molte volte le cose succedono perché le norme non si applicano".

Lo stesso Rizzoli, designatore arbitrale, ha chiesto tolleranza zero nel merito, trovando una sponda in Nicchi, che ha parlato anche della piaga della violenza ai danni degli arbitri: "È un problema nazionale, non solo dell'Aia. Noi siamo le vittime. L'argomento è grave e va affrontato in modo deciso e subito, questo lo ha recepito il consiglio federale. Spero che si volti pagina perché così non si può andare avanti, non possiamo mandare al massacro i nostri ragazzi".

SPORTAL.IT | 26-11-2018 17:45