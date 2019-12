Razzismo, l'ex milanista rincara la dose: "In Italia c'è"

A poche ore da Inter-Roma, oltre che per l’attesa per una partita tra due squadre in forma che occupano i quartieri alti della classifica, della gara di San Siro si dibatte anche per il discusso titolo del ‘Corriere dello Sport’. Quel “Black Friday” con le foto degli ex compagni al Manchester United e ora rivali Romelu Lukaku e Chris Smalling ha scandalizzato buona parte dei lettori e dell’opinione pubblica, riaprendo il tema del razzismo in Italia.

Vista dall’estero sembra essersi trattato dell’ennesima caduta di stile sul tema da parte del Belpaese, che in materia calcistica deve già affrontare ciclicamente il problema dei cori di discriminazione razziale e territoriale negli stadi.

Uno che in Italia ha vissuto, seppur per poco tempo e in epoche ormai lontane, è Luther Blissett. Il nome dell’ex centravanti inglese per i più giovani è solo quello di uno pseudonimo che divenne popolarissimo nei primi anni ’90, quando attivisti culturali e perfomers di vario tipo arrivarono addirittura a crearne un ritratto fittizio, trasformandolo in una vera e propria icona virtuale.

Quello vero in Italia ha lasciato poche tracce in un Milan sofferente di inizio anni ’80, ma oggi l’ex attaccante anche della Nazionale inglese è tornato a parlare, e non in termini encomiastici, del paese in cui ha vissuto nella stagione calcistica 1983-’84, nella quale Blissett segnò solo 5 reti in 30 partite prima di tornare ad essere competitivo in patria con Bournemouth e Watford.

“In Italia, un gran numero di tifosi considera ancora inferiori i giocatori di colore – ha detto Blissett in un’intervista al quotidiano inglese 'The Telegraph' – È ridicolo che i giocatori di colore vengano ritenuti colpevoli per gli insulti dei tifosi", aggiunge Blissett riferendosi a quanto accaduto durante Cagliari-Inter allo stesso Lukaku, che ha lamentato in verità anche un trattamento analogo in Champions League contro lo Slavia Praga e a Mario Balotelli che durante Verona-Brescia minacciò addirittura di lasciare il campo dopo aver scagliato il pallone con rabbia verso gli autori dei cori.

"In Italia sono riusciti ad affrontare molto bene il problema della corruzione nel calcio – ha concluso Blissett – Ma per il razzismo, cosa abbiamo visto, a parte l'Inter di recente? Ci vorrà un intervento drammatico per affrontare questo problema a tutti i livelli nella società italiana…".



SPORTAL.IT | 06-12-2019 12:57