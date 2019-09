Razzismo, Mancini: "Ci sono persone che pensano poco"

Il razzismo, mai come in questo momento, è un grave problema nel calcio italiano. L'episodio che ha coinvolto Dalbert a Bergamo è l'ultimo di una lunga serie. Una situazione complicata che i vertici del calcio hanno intenzione di risolvere, impiegando il pugno duro.

La FIFA si è già mossa e in maniera piuttosto energica. Per condannare gli atteggiamenti discriminatori che si sono verificate a livello internazionale, è arrivata la punizione nei confronti di Ungheria, Slovacchia e Romania. Per le tre nazionali, un turno a porte chiuse per i casi di razzismo messi in atto dai loro tifosi durante gli ultimi impegni di qualificazione a Euro 2020.

Dure le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA: "Quello che è successo in Italia, è inaccettabile. Dobbiamo dire no al razzismo. Dobbiamo dire no al razzismo nel calcio e nella società in nessuno forma. Dobbiamo toglierlo di mezzo in Italia e nel resto del mondo: fuori dal calcio e dalla società".

Gli fa eco Roberto Mancini: "Io non credo che l'Italia sia un Paese razzista. Sono più le persone perbene di quelle che non lo sono. Poi gli stupidi ci sono, forse in Italia oggi ce ne sono un po' di più. Ma gli stupidi ci sono anche in Inghilterra, in Francia. Le persone che pensano poco sono ovunque. È già successo un paio di volte, noi dobbiamo fare il possibile per emarginare queste persone finché non la piantano", le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Parole che fanno seguito a quelle di Antonio Conte che, recentemente, si era espresso chiaramente sul problema razzismo in Italia: "Se queste cose capitano in Inghilterra, quegli uno-due-tre che si permettono finiscono in prigione, direttamente, e buttano la chiave. E non vengono più allo stadio. Qui si va allo stadio per pensare di insultare, sarebbe bello incitare la propria squadra. Il bambino fiuta l'ambiente, sempre borderline. Dobbiamo migliorare".

Dichiarazioni che confermano l'impegno, da parte di tutti, di eliminare il problema alla radice, ossia emarginando chi si macchia di insulti razzisti. L'esempio Inghilterra potrebbe essere seguito anche in Italia. Il calcio italiano studia diverse opzioni.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 07:44