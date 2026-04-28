Re Carlo e Camilla ospiti dell'ambasciata inglese a Washington

Re Carlo III e la regina Camilla di Gran Bretagna partecipano a un ricevimento in giardino a Washington. Il re e la regina hanno partecipato a un ricevimento in giardino presso la residenza dell’ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Christian Turner, a Washington nell’ambito di una visita di Stato negli Stati Uniti, salutando numerosi ospiti tra cui il campione olimpico di tuffi Tom Daley, la calciatrice Esme Morgan e il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson. Presente al ricevimento anche la moglie dell’ambasciatore britannico negli Usa.