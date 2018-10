Rea cannibale: record vicino

Jonathan Rea, fresco vincitore del titolo iridato 2018, ha ottenuto un'altra vittoria nel Mondiale, in gara 2 in Argentina. Sul nuovo circuito di San Juan Villicum, il nordirlandese della Kawasaki ha realizzato una splendida doppietta portando così a quota 16 le vittorie ottenute in questa stagione.

L'obiettivo di Rea è stabilire il nuovo record di successi in una stagione, ancor anelle mani di Doug Polen (17 vittorie). Il centauro britannico è al momento a 16: se dovesse vincere entrambe le gare in Qatar stabilirebbe il nuovo record.

Intanto in gara 2 in Argentina Rea ha preceduto la Ducati privata di Xavi Fores (Barni Racing Team) e quella ufficiale di Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati), seguito dal compagno di squadra Chaz Davies.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 09:10