Rea conquista gara 1 a Laguna Seca

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha conquistato il settimo successo della stagione in gara 1 a Laguna Seca, dimostrando che il dominio del venerdi' non e' stato casuale. Il Campionato Mondiale Motul Fim Superbike e' stato testimone di un rinnovato duello tra il campione del mondo in carica e Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati), che si aggiunge alla vasta collezione. Stavolta e' stato il nordirlandese a brillare sotto il sole della California, ottenendo la terza vittoria a Laguna Seca.

Sia Rea che Davies partivano dalla prima fila e gia' da subito la gara e' diventata una questione tra i due, dopo che il pilota Kawasaki ha passato Tom Sykes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) prima di entrare alla Curva 1. Un attacco al primo giro da parte del campione in carica e' stato respinto alla Curva 11 da Davies, ma si e' trattato di un avvertimento. Alle loro spalle, Alex Lowes (Pata Yamaha) ha iniziato a mettere pressione a Sykes, terzo, mentre Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) e' scivolato dopo una partenza eccellente. Al settimo giro, Davies ha commesso un piccolo errore in frenata al Cavatappi, permettendo a Rea di sferrare l'attacco e di andare al comando. La gara non era iniziata da molto, ma i due avevano gia' creato un gap importante sugli inseguitori, il terzo accusava infatti quattro secondi di ritardo.

Il distacco si e' creato anche tra i primi due, non c'e' stata possibilita' per Davies di recuperare terreno su Rea, che con il passare dei giri si e' portato a due secondi di vantaggio. Il pilota Kawasaki ha vinto gara 1 su Davies, secondo. I due ora sono separati da 70 punti in classifica, con undici gare da disputare.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 11:00