Jonathan Rea concede il bis a Misano. Il centauro britannico della Kawasaki, leader del Mondiale di Superbike, in gara 2 del round italiano grazie a una splendida rimonta ha centrato la sua decima vittoria stagionale.

Vittorioso già sabato, Rea ha preceduto la Yamaha di van der Mark e la Ducati di Marco Melandri, arrivato terzo e in ripresa dopo le evidenti difficoltà di sabato. In classifica generale Rea è sempre più in fuga: ora è a +92 su Davies.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 14:40