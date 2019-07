Real, Bale rifiuta la Cina

Bale, secondo quanto riportato da Marca, non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione la possibilità di giocare in Cina. Il gallese aspetta proposte dalla Premier League (il mercato inglese chiude il prossimo 8 agosto).

Non dovessero giungere offerte interessanti, Bale proseguirà la sua avventura con la casacca del Real Madrid. Ha ancora tre anni di contratto, a ben 17 milioni di euro, netti, a stagione. Zidane non lo ritiene centrale nel nuovo progetto di rilancio dei blancos. Da ricordare che il gallese era stato accostato anche all'Inter.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 09:55