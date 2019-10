Real, Bale vuole andarsene a gennaio

Gareth Bale nome caldissimo de mercato di gennaio. Secondo quanto riporta As, l'attaccante gallese ha ormai rotto completamente con il Real Madrid e con Zinedine Zidane, che lo ha escluso nell'ultima partita di Champions League contro il Bruges.

L'ex Tottenham si sentirebbe tradito dalla dirigenza e dalla proprietà e si sta guardando intorno per andarsene durante la sessione invernale. Bale, accostato in passato anche all'Inter, ha un ingaggio faraonico da 15 milioni di euro che per ora tiene lontane tutte le pretendenti.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 12:54