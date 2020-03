Real, Benzema disintegra Giroud

Duro attacco di Benzema nei confronti di Giroud, attaccante del Chelsea e possibile futuro bomber dell'Inter: "Non possiamo e non dobbiamo confondere una monoposto da Formula 1 con un'auto da kart", le sue parole via Instagram.

L'attaccante del Real Madrid ha proseguito: "Giroud riesce a rendere con la Francia perchè ha la fortuna di giocare con grandi giocatori come Griezmann e Mbappé. Fa il suo lavoro. Non so se piace a tutti il suo modo di giocare".

SPORTAL.IT | 30-03-2020 07:48