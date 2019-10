Per la decisiva trasferta ad Istambul, sul campo del Galatasaray, il Real Madrid dovrà fare a meno di tre giocatori decisamente importanti. Zidane, infatti, non avrà a disposizione Modric, Bale e Lucas Vazquez.

Il Real Madrid, per puntare alla qualificazione agli ottavi di Champions League, è obbligato a vincere il match con i turchi. Al momento, i blancos sono ultimi nel gruppo A, con un solo punto in due gare (come il Galatasaray).

SPORTAL.IT | 21-10-2019 07:13