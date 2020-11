Real, Casemiro e Hazard positivi al Covid-19

Doppia tegola per il Real Madrid che, in un sol colpo, perde due importanti titolari: Casemiro ed Eden Hazard sono risultati positivi al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club ‘blanco’, specificando come la positività sia emersa nei test effettuati venerdì mattina.

Sia il brasiliano che il belga non potranno scendere in campo domenica sera contro il Valencia e saranno costretti a rinunciare alla convocazione delle rispettive nazionali.

Un loro possibile rientro potrebbe avvenire per la sfida del 21 novembre in programma all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal o, al più tardi, in occasione del decisivo scontro con l’Inter in Champions League in programma quattro giorni più tardi a San Siro. A patto che, ovviamente, lo stato di positività non si prolunghi più del previsto.

OMNISPORT | 07-11-2020 12:03