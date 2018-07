Real, emissario in Brasile per Neymar

Perso Cristiano Ronaldo, ormai bianconero, il Real Madrid è alla disperata caccia dell'erede del portoghese. Secondo il programma El Chiringuito, il presidente dei blancos Perez si sarebbe già mosso per acquistare una nuova stella.

Un emissario sarebbe stato inviato in Brasile per trattare direttamente con Neymar, l'obiettivo numero uno di Perez. L'ex blaugrana, lo scorso anno, è stato acquistato dal PSG per ben 222 milioni di euro. Il Real Madrid dovrà alzare l'asticella.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 07:45