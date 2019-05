Real esagerato: Mbappé e Neymar

Real Madrid esagerato. Secondo quanto riporta Marca, Florentino Perez, numero uno del club blanco, sarebbe pronto ad una campagna acquisti da urlo. Piace tanto Mbappé (che ha fatto sapere al PSG che potrebbe andar via).

Ma piacerebbe anche Neymar. Per poter solo pensare di mettere a segno un doppio colpo stellare (Mbappé e Neymar), servirebbe una strategia forte anche sul fronte cessioni. Il "caso Bale" non incoraggia a pensare positivo. Il gallese ha puntato i piedi e non vuole andarsene.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 07:32