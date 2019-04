Real-Hazard, questioni di giorni

Come riportato da Marca, il Real Madrid sarebbe ad un passo dal concludere, positivamente, la trattativa per portare Hazard alla corte di Zidane. Un'operazione importante, con un investimento pari a 100 milioni di euro.

Il contratto del fuoriclasse belga scade tra una stagione e il Chelsea non vuole rischiare di perderlo a zero. Inoltre i rapporti tra i due club sono buoni come conferma il recente passaggio di Kovacic dal Real al Chelsea. Hazard è vicinissimo a diventare un giocatore blanco.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 07:20