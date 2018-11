Real, il nuovo Bernabeu prende forma

Dopo Atletico Madrid e Barcellona, tocca al Real Madrid mettersi al lavoro per dar vita ad una nuova casa extra lusso. Il progetto di riforma del Bernabeu, come conferma Marca, sarà presentato nel 2019. Tante le novità per uno stadio super moderno.

La società blanca ha firmato un accordo con una società che genera business (utilizzata anche dal Barcellona per il nuovo Camp Nou). L'obiettivo è guadagnare 150 milioni di euro all'anno in più di introiti provenienti dallo stadio da aggiungere ai 173 generati attualmente. Il prestito che verrà richiesto viene fissato a quota 525 milioni di euro. Lo stadio è una risorsa fondamentale per ogni società che punta al top.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 07:55