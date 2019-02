Rivoluzione al Real Madrid, servono i gol di Icardi

Il "caso Icardi" continua a tener banco. L'argentino, escluso anche dalla propria nazionale, ha postato una singola parola: "Libertà". Un messaggio criptico che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. Chi si aspettava un passo indietro del bomber, per il momento, è rimasto deluso. Niente scuse all'orizzonte (chieste, in maniera compatta, dall’intero spogliatoio nerazzurro). L'impressione è che il braccio di ferro con la società durerà ancora a lungo.

Secondo quanto raccolto da Sportal.it, ci sarebbe un club prontissimo a farsi avanti in maniera concreta e a strappare Icardi all'Inter. Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, sarebbe ormai convinto a rivoluzionare completamente il suo Real Madrid. L'ennesimo passo falso dei blancos, sconfitti pesantemente dal Barcellona in Copa del Rey, ha ulteriormente spinto il presidente del club più prestigioso al mondo ad accelerare il processo di rinnovamento e a stravolgere la rosa.

Dopo l'addio di CR7, il Real Madrid ha perso tanta qualità (e gol) in attacco. Benzema, rinato senza il portoghese, resterà ma Bale, davanti ad una proposta congrua, verrà ceduto (i rapporti tra il gallese e il club spagnolo sono ai minimi termini). L'idea di Florentino Perez sarebbe quella di acquistare un bomber vero. Icardi, sia per età (26 anni) che per capacità in zona realizzativa (122 gol in 210 reti con l'Inter) è considerato il profilo ideale.

Da non escludere che, per trovare l'accordo con l'Inter, venga messo sul piatto un giocatore gradito all'Inter. La rosa del Real Madrid è ricca di elementi che farebbero comodo ai nerazzurri. Un modo per abbassare il prezzo del cartellino di Icardi e, nello stesso tempo, sfoltire la rosa dei blancos.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 08:45