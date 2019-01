Real Juve: bianconeri vicini al doppio colpo da sogno

Il Real Madrid scarica Marcelo e Isco, due colonne dei blancos dominatori in Europa negli ultimi anni. Secondo media molto vicini al club madrileno, in estate Florentino Perez attuerà una rivoluzione e i primi indiziati a partire sono il terzino brasiliano e il centrocampista spagnolo, entrambi con il mal di pancia per la loro gestione da parte di Solari.

Ed entrambi sono due obiettivi dichiarati della Juventus, che in estate proverà a realizzare una doppietta da sogno. Marcelo è da tempo in contatto con l’amico Cristiano Ronaldo, e non manca di ribadire la sua stima e il suo affetto nei confronti di CR7: “Torneremo a giocare insieme” ha più volte scritto sui social. Dopo 12 anni e tante coppe il verdeoro vuole cambiare aria per dare nuovi stimoli alla sua carriera.

Inoltre il brasiliano è infastidito per aver saltato le ultime tre partite del Real per scelta tecnica, e anche la moglie Clarice sui social ha lanciato un messaggio ai bianconeri e a Ronaldo: “Con Ronaldo e Georgina passavamo tanto tempo insieme, l’addio di Cristiano ci ha lasciato un grande vuoto”. Un chiaro indizio.

Ancora più grave la situazione di Isco, che dopo la felice era Zidane con la defenestrazione di Lopetegui e l’arrivo di Solari non sta trovando più spazio, e dopo un paio di episodi di ribellione in campo (ha rifiutato la fascia) è ora inviso anche ai tifosi e ad alcuni compagni. Il Nazionale spagnolo vive da separato in casa e non vede l’ora di andarsene.

A differenza di quello di Marcelo, il cartellino di Isco è ora proibitivo per la Juventus (180 milioni), ma i media spagnoli ipotizzano che un mega scambio con Dybala possa sbloccare la situazione. Sul giocatore c’è anche il Manchester City.

