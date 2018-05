Real-Juventus, Agnelli dimentica tutto

L'amara notte del "Bernabeu" è lontana. Un mese e mezzo dopo la fine-shock della Champions della Juventus, eliminata ai quarti da un rigore dubbio dopo aver segnato tre gol nella tana dei due volte campioni in carica, il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli, si è complimentato con i blancos al termine della finale vinta contro il Liverpool.

Come successo ai bianconeri, anche i Reds hanno dovuto scontrarsi con la solidità della squadra di Zidane, capace di soffrire per poi sfruttare le qualità dei propri singoli. Le polemiche arbitrali stanno quindi a zero dopo la notte di Kiev e allora ecco il tweet di congratulazioni di Agnelli: "Uno de los mejores equipos de la historia #halamadrid #respect". Non serve traduzione…

SPORTAL.IT | 27-05-2018 09:50