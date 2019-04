Real, Keylor Navas occasione per tutti

Nel post match della sfida, persa, con il Valencia, Keylor Navas ha parlato del proprio futuro: "Voglio convincere l'allenatore che posso giocare, ho un contratto e vorrei restare qui. Se Zidane mi dice di andarmene, me ne andrò", le sue parole riportate da Marca. Un'occasione potenziale per tanti club, anche italiani (Roma?)

Il portiere nativo del Costarica, parla anche di Luca Zidane, figlio del tecnico Zidane e collega dello stesso Navas: "Va giudicato per quello che fa in campo, non per le altre cose. E' giovane ma ha già tanta esperienza ma ha anche tanto da imparare".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 08:36