Real, l'agente di Bale risponde a Zizou

Al termine della sfida, persa, con il Rayo Vallecano, Zidane ha parlato così di Bale: "Non se è concentrato, bisogna chiederlo a lui". Il gallese sta vivendo una stagione da incubo ed è indicato come uno dei sicuri partenti, al termine dell'annata.

Barnett, agente di Bale, è prontamente intervenuto in soccorso del suo assistito: "Gareth è impegnato al 100% con il Real Madrid". Confermando come lo stesso Bale voglia proseguire la sua avventura in blanco (ha un contratto, faraonico, garantito, sino al 2022). Situazione complicata per Zidane.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 07:32