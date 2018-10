Real, Lopetegui a rischio esonero

Il Real Madrid non perdeva quattro delle prime 11 gare dal lontano 2005/06. La posizione del tecnico Lopetegui, come riporta il media spagnolo AS; si sta facendo sempre più traballante. Il numero uno dei blancos Perez starebbe pensando ad un cambio in corsa.

Potrebbe essere decisivo il prossimo Clasico, in programma, al Camp Nou, il 28 ottobre. Il nome che si fa con più insistenza è quello di Conte. Intanto Valdano, ex del Real Madrid, è stato chiaro: "Nessun giocatore del Real ha il talento vero del goleador", le sue parole alla trasmissione El Transistor. Il fantasma di CR7 è sempre più presente in casa madridista.

