Real, Lopetegui non convince Kovavic

Il futuro di Kovacic sarà lontano da Madrid. Come riportato da Marca, anche l'incontro con il neo allenatore dei blancos Lopetegui non ha fatto cambiare idea al centrocampista croato, ormai deciso a rimettersi in gioco altrove.

A 24 anni, l'ex Inter punta ad un club dove possa giocare con continuità. Tantissime le squadre interessate, dal Bayern Monaco (soprattutto se dovesse partire Vidal), al Manchester City, passando per United e Liverpool.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 22-07-2018 09:00