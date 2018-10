Real, Lopetegui non fa polemica

Dopo il duro comunicato del Real Madrid, nel quale si evidenziavano le su colpo, Lopetegui ha risposto con parole di solo ringraziamento: "Dopo la decisione adottata oggi dal consiglio di amministrazione del Real Madrid, voglio ringraziare il club per l'opportunità che mi ha dato", le parole dell'ex tecnico.

"Grazie ai giocatori per il loro impegno e il loro lavoro, così come per ognuno dei dipendenti del club, per come mi hanno trattato durante questo periodo", ha aggiunto Lopetegui. In quattro mesi, ha perso la panchina della Spagna e ora quella del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 07:35