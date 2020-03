Real Madrid a Milano, Pablo Laso prova a sdrammatizzare

Il tecnico del Real Madrid, Pablo Laso, ha presentato la sfida del Forum con l’Olimpia, una partita condizionata dal timore di contagio del Coronavirus, che ha portato alla decisione di disputarla a porte chiuse.

"Giocheremo contro una squadra molto forte, in un palazzetto vuoto: sarà la prima volta per noi – ha detto -. Avremo una grande squadra davanti a noi ed è ciò che mi preoccupa di più. E’ una partita di Eurolega contro una formazione che sta giocando per entrare nei playoff".

"L'Eurolega ha deciso che dobbiamo giocare, quindi viaggeremo e giocheremo. Conoscono più o meno la situazione tutti i miei giocatori: guardano la tv" ha aggiunto il timoniere dei bianchi.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 15:20