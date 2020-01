Real Madrid, altra finale vinta da Zidane

Il Real Madrid batte, ai rigori, l'Atletico Madrid nella finale di Supercoppa di Spagna, disputata in Arabia Saudita. Festeggia Zidane che conquista la nona vittoria su altrettante finali giocate alla guida dei blancos: "Non so perchè ne abbiamo vinte nove su nove, perchè questo club è così", le sue parole riportate da Marca.

MVP a Valverde, centrocampista classe 1998, tra l'altro espluso nel convulso finale per un fallo su Morata, lanciato a rete: "Sono contento per lui, perchè ha fatto un ottimo lavoro. Il rosso? Alla fine l'importante è che si è scusato con Alvaro per quanto ha fatto".

SPORTAL.IT | 13-01-2020 08:00