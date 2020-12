Real Madrid-Atletico Madrid, parla Vinicius Jr

Le parole dell’attaccante brasiliano infiammano le ore precedenti al Derby di Madrid, durante il quale un’intera città si ferma per celebrare i propri idoli.

Queste le parole di Vinicius Jr.: “Il derby è una partita con una rivalità molto grande, in cui tutti i giocatori vogliono sempre dare il massimo e un momento in cui tutta la città si ferma per questa partita. Quando sono arrivato al Real Madrid, la mia seconda partita con il Castilla era contro l’Atlético. Pensavo che la rivalità fosse più a livello professionale, ma ho subito più di 20 falli a partita e hanno cercato di mordermi. Quando giochi contro l’Atlético vedi che è qualcosa di diverso. Hanno una grande squadra per cercare di batterci. Da quando sono arrivato al Real Madrid non ho mai perso contro l’Atlético, spero che in tutta la mia carriera sia così”.

OMNISPORT | 12-12-2020 16:49