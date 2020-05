Real Madrid, Bale verso la Premier League

Il futuro di Bale è avvolto nel mistero. Il Real Madrid, da tempo, starebbe cercando un acquirente disposto ad investire una cifra importante per cederlo senza rimetterci troppo a livello economico (ha un contratto garantito sino al 2022).

Secondo il Daily Mail, il Newcastle, ormai in mani arabe, starebbe lavorando per riportare Bale in Premier League. Per la nuova proprietà, presentarsi con un colpo di mercato simile sarebbe un bel biglietto da visita.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 07:40