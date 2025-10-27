Real Madrid-Barcellona, scoppia il caso Vinicius: le urla a Xabi Alonso poi le scuse. Bellingham al veleno contro Yamal

Sceneggiata furente del numero 7 dei Blancos al momento della sostituzione, poi la forte reazione nel parapiglia finale contro Lamine Yamal

Momenti di forte tensione al termine di un Clasico ad alta intensità, conclusosi con la vittoria del Real Madrid per 2-1. Decisive le reti di Mbappé e Bellingham; per i blaugrana rete di Fermin López per il momentaneo pareggio blaugrana. Un successo di peso per i Blancos, che consolidano la vetta della Liga portandosi a +5 proprio sul Barcellona. A rubare la scena, però, non è stato soltanto il risultato: prima la forte frustrazione di Vinicius nei confronti di Xabi Alonso nel momento del cambio, poi la rissa al triplice fischio che ha visto coinvolte le due panchine, con momenti di concitazione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Grana Vinicius: rabbia al momento della sostituzione

La tensione di un Clasico è sempre altissima, e a farne le spese, stavolta, è stato Vinicius Jr. Il brasiliano non ha digerito la sostituzione al 25’ della ripresa per far posto a Rodrygo. Appena visto il suo numero sul tabellone, ha reagito con evidente disappunto verso Xabi Alonso, gridando: “Io? Io? Mister, mister!”, allargando le braccia in segno di protesta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo alcuni gesti di stizza, il numero 7 si è diretto verso gli spogliatoi e, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe pronunciato parole pesanti: “Io me ne vado dalla squadra… Me ne vado, è meglio che me ne vada”. Nel frattempo, mentre si indicava il petto, ha concluso con un inequivocabile “a tomar por culo” rivolto al cielo del Bernabeu.

Xabi Alonso ha provato subito a stemperare la situazione con un secco: “Forza Vini, dai!”, mentre l’allenatore dei portieri, Luis Llopis, è intervenuto per calmare il fuoriclasse brasiliano. Dopo un confronto diretto negli spogliatoi, il tecnico lo ha convinto a tornare in panchina, dove Vinicius è poi riapparso accanto ai compagni, rendendosi successivamente protagonista nel parapiglia finale.

Xabi Alonso: “Vinicius? Ne dovremo parlare”

Che Vinicius non prenda bene una sostituzione decisa da Xabi Alonso non è certo una novità. Si tratta, però, di una situazione che il tecnico del Real Madrid intende gestire con equilibrio e riservatezza, evitando di alimentare ulteriori polemiche. In conferenza stampa, Alonso ha spiegato: “A me restano tante cose positive della sua partita. Non voglio perdere di vista ciò che è davvero importante, ma ne parleremo. Ha dato molto, come tutti, e il resto lo vedremo. In spogliatoio ci sono personalità diverse e vanno comprese. Ora ci godiamo la vittoria, poi ovviamente ne parlerò con lui”.

Rissa al triplice fischio: cosa è successo

Il Clasico è sempre il Clasico: una sfida che racchiude emozioni, rivalità e tensione. Ma in quest’ultimo match, l’epilogo è stato particolarmente acceso. La miccia era già stata accesa da Lamine Yamal nei giorni precedenti all’incontro, quando, durante un evento della Kings League, aveva dichiarato: “Il Real Madrid è come i Porcinos, rubano e si lamentano”. Parole che hanno inevitabilmente infiammato l’ambiente, sia tra i tifosi che tra i giocatori blancos.

Sul campo, la tensione è esplosa del tutto dopo l’espulsione di Pedri. Vinicius Jr. e Dani Carvajal si sono avvicinati a Yamal per provocarlo, dando il via a un parapiglia tra le due panchine, sedato a fatica anche grazie all’intervento della polizia.

Nel corso dello scontro verbale, Carvajal ha rivolto a Yamal il gesto del “parla, parla”, imitato poi da Vinicius, che lo ha incalzato dicendogli: “Passi solo la palla all’indietro e parli troppo, parla adesso”. Il giovane talento del Barcellona ha risposto mimando il gesto del “ci vediamo fuori”, gesto che ha fatto infuriare il numero 7 del Real Madrid, pronto a fronteggiarlo a muso duro. Solo l’intervento tempestivo dei compagni ha evitato che la discussione degenerasse ulteriormente.

Bellingham provoca Yamal sui social: la risposta del padre del giovane talento

Polemiche e tensioni non si sono fermate al campo. Jude Bellingham, assoluto protagonista della serata con l’assist per il gol di Mbappe e la rete decisiva che ha chiuso la sfida, ha voluto commentare la vittoria anche sui social. L’inglese ha infatti pubblicato un carosello con alcune immagini delle sue migliori giocate, accompagnandolo con una descrizione dal tono pungente, chiaramente rivolta a Lamine Yamal: “Parlare è facile. Hala Madrid siempre”.

Il padre di Lamine Yamal non ha infatti tardato a replicare, intervenendo sui social. Su Instagram ha pubblicato alcune immagini del figlio accompagnate da un messaggio dal tono chiaro in vista della sfida di ritorno: “Meno male che ha solo 18 anni. Ci vediamo a Barcellona”.