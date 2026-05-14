Real Madrid nel caos: il Bernabeu fischia tutti, Perez litiga con un tifoso e Mbappè "esclude" Camavinga dalla Francia

Le merengues battono l'Oviedo ma i tifosi contestano la squadra, in particolare l'attaccante francese che avrebbe determinato la mancata convocazione del compagno di squadra per il Mondiale. Anche il presidentissimo viene contestato in tribuna

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Alcune squadre hanno il destino scritto, un destino che a volte sa essere paradossalmente impietoso: il Real Madrid deve vincere, non sono contemplate altre alternative. Di conseguenza, se questo non succede, il banco degli imputati dell’implacabile giudice Santiago Bernabeu si affolla.

Real Madrid fischiato dai tifosi

Perché nella partita di questa sera contro l’Oviedo, valida per la 36esima giornata, i tifosi allo stadio non hanno risparmiato nessuno, fatta eccezione per Dani Carvajal e Goncalo Garcia. Squadra fischiata all’inizio, fischiata durante molte fasi di una non indimenticabile partita, fischiati molti giocatori entrati e usciti, tra cui Kylian Mbappè. La partita è finita 2-0 per il Real, nell’indifferenza dei tifosi che hanno salutato il triplice fischio semplicemente abbandonando lo stadio.

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Mbappè nel mirino

Quella vacanza in Sardegna in un momento difficile non è piaciuta a nessuno, a Madrid, soprattutto in una stagione in cui il Bayern Monaco ti elimina dalla Champions, il Barcellona ti alza la Liga in faccia e la stagione non è praticamente mai stata all’altezza delle ambizioni.

Real Madrid, stagione tormentata

Prima l’investimento su Xabi Alonso, poi l’interregno di Arbeloa, ora si parla con insistenza di un ritorno di Mourinho. Ma chiunque sarà il prossimo allenatore, dovrà innanzi tutto disinnescare le acredini dello spogliatoio, non ultima quella che ha portato alla clamorosa rissa tra Valverde e Tchouameni. Per non parlare della “simpatia” di Mbappè nei confronti di alcuni compagni di squadra, in particolare Vinicius Jr. e Camavinga.

Mbappè “esclude” Camavinga

Proprio il centrocampista, secondo alcune voci diffuse sui social, sarebbe stato escluso dalle convocazioni di Deschamps per il Mondiale su “soffiata” di Mbappè, che avrebbe opposto veti anche su altri giocatori (come Kanté, Olise e Tchouameni) che però sono stati convocati. Una certezza non si avrà mai, ma il clima al Real Madrid è quantomai teso.

Perez litiga con un tifoso

Lo dimostra anche il modo in cui Florentino Perez ha accusato il Barcellona nei giorni scorsi, “reo” (secondo il numero uno delle Merengues) di aver influenzato gli arbitri sottraendo dunque dei titoli al Real. E sempre stasera, il presidente ha avuto un intenso alterco con un tifoso della tribuna centrale, che gli avrebbe rivolto alcune accuse sulle scelte tecniche fatte quest’anno. I due hanno discusso animatamente, senza comunque venire a contatto.