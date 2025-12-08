Real Madrid, Xabi Alonso in guerra con lo spogliatoio: col City di Donnarumma rischia l’esonero. E perde Militao e Mbappè

Secondo i media spagnoli, il caso Vinicius sarebbe stata solo la punta dell’iceberg di un crescente malcontento tra i senatori dello spogliatoio. Xabi Alonso rischia l’esonero in caso di sconfitta in Champions League

Un avvio da record poi qualcosa si è rotto e ora Xabi Alonso rischia anche di veder finire decisamente anzitempo la sua avventura sulla panchina del Real Madrid. Per lui sarà decisiva la sfida di Champions League contro il Manchester City, in Spagna l’erede di Ancelotti finisce nel mirino della critica.

La riunione di emergenza dopo il Celta

Una sconfitta casalinga che ha aperto ufficialmente la crisi del Real Madrid che nel corso di poco più di un mese sembra essersi letteralmente smarrito. Il ko con il Celta Vigo vede i Blancos scivolare indietro in classifica rispetto al Barcellona, una sola vittoria nelle ultime cinque gare ha fatto disputare il campanello d’allarme. Secondo Marca, dopo la sconfitta interna nella pancia del Santiago Bernabeu ci sarebbe stata una riunione d’emergenza che ha visto la presenza di tutti i vertici del club per provare a capire cosa stia succedendo e cosa ci sia dietro i risultati negativi dell’ultimo periodo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Xabi Alonso si gioca tutto contro il City di Donnarumma

Le voci da Madrid sono poco rassicuranti per i tifosi delle Merengues con i risultati negativi dell’ultimo periodo che sembrano aver acutizzato una crisi di cui si parla da tempo e in particolare una situazione di spogliatoio particolarmente calda. Le parole al veleno di Vinicius contro Xabi al termine del Clasico è stata la scintilla finale, ma da tempo l’attaccante brasiliano aveva dimostrato tutto il suo malcontento nei confronti del tecnico. Ma ora stando a quanto rivela Marca, Vinicius potrebbe essere solo il portavoce di un fronte che sembra aver spaccato lo spogliatoio tra i veterani e i più giovani, alcuni giocatori sembrano aver deciso di ignorare alcune indicazioni tattiche. Una situazione che va avanti da tempo e che potrebbe arrivare al culmine nella giornata di mercoledì quando ci sarà la sfida di Champions contro il Manchester City di Donnarumma, una sfida che potrebbe portare anche all’esonero del tecnico in caso di un risultato negativo.

L’ultima tegola per il Real

A complicare ancora di più le cose per i Blancos ci pensano i report medici che portano notizie decisamente negative a cominciare dall’infortunio di Militao che ha accusato un problema muscolare e ora dovrà rimanere fuori per altri 4 mesi. E nell’ultimo allenamento hanno svolto lavoro differenziato sia Camavinga che Huijsen, entrambi fuori dai giochi per la sfida con il City. Ce la dovrebbe fare invece Kylian Mbappè che ha accusato la rottura dell’anulare della mano sinistra, sarà in grado di essere in capo ma con delle evidenti limitazioni. La difesa è un vero e proprio rebus viste anche le assenze di Carvajal, Alaba, Trent e Mendy.

Liga: la classifica completa